Adıyaman’ın Tut ilçesinde yapımı tamamlanan Tut Kaymakamlığı yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Modern mimarisi ve donanımıyla dikkat çeken yeni bina, ilçedeki kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlayacak.

Adıyaman Valisi Osman Varol, hizmete açılan binada incelemelerde bulunarak personelle bir araya geldi ve görevlerinde kolaylıklar diledi. Vali Varol, burada yaptığı açıklamada, yeni hizmet binasının kamu kurumlarını tek çatı altında toplayarak vatandaşlara daha nezih, ulaşılabilir ve çağın gereklerine uygun bir ortamda hizmet sunulmasını sağlayacağını belirtti.

Yeni hükümet konağı ile birlikte, daha önce farklı lokasyonlarda hizmet veren kamu kurumlarının aynı binada toplanması sayesinde hem hizmet kalitesinin artacağı hem de vatandaşların işlemlerini daha kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Vali Osman Varol, Tut Kaymakamlığı Yeni Hizmet Binası’ndaki incelemelerinin ardından ilçedeki vatandaşlarla da bir araya geldi.

Bu kapsamda toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleri olan büyüklerimizi de unutmayan Vali Varol, Mehmet ve Ayşe Alptekin çiftini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette yaşlı çiftin hayır dualarını alan Vali Varol, "Yaşlılarımız dua ve bereket kapısıdır" diyerek onların her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Vali Varol, Mehmet amca ve Ayşe teyzeye mutlu, huzurlu, sağlıklı ve hayırlı bir ömür temennisinde bulundu.