Antep fıstığı yetiştiriciliği hakkında köylülerden bilgi alan Pamuk üreticiler ile sohbet edip, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Akçatepe köyündeki fıstık hasadına katılan Kaymakam Pamuk, köy muhtarı ve işçilerle ağaçtan fıstık toplayarak ayrıştırma işlemini yaptı.

Tut ilçesinin Akçatepe, Yalankoz, Tepecik, Öğütlü, Köseli, Yaylımlı ve Kaşlıca köylerinde çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan Antep Fıstığında hasat başladı.

Tut Kaymakamı Erkut Pamuk ilçede fıstık diyarı olarak bilinen Akçatepe köyünde Antep Fıstığı hasadına katıldı.

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