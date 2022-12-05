Adıyaman’ın Tut ilçesine kurulacak olan tekstil fabrikasında 150 kişi istihdam edilecek.

Adıyaman’ın Tut ilçesine kurulacak olan tekstil fabrikasında 150 kişi istihdam edilecek.

AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz, önümüzdeki günlerde açılacak olan ve ilçede çoğunluğu kadın işçilerin istihdam edileceği fabrikayla ilgili bilgi verdi.

Ali Korkmaz, Tut ilçesinde işsizliğin önüne geçmek, istihdam sağlamak için yatırımcı arayışlarında mutlu sona ulaşarak, İşadamı Ziya Azgın’ın yatırım yapmaya başladığını söyledi.

Korkmaz, “İşadamımız Ziya Azgın Tut ilçesi için büyük ve önemli yatırımı yapmaya karar verdi. Ziraat Odası’nın eski dut işleme fabrikasının bulunduğu yeri kiraladı. Burada makineler kurulmaya başlandı. İlk etapta 150 kişi istihdam edilecek. Bir ay içerisinde açılması planlanıyor. Vatandaşlarımız kimlik fotokopileriyle iş başvurusunda bulunabilirler. Bu istihdamın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.