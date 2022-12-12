Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) tarafından CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin için düzenlenen Vefa Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) tarafından CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin için düzenlenen Vefa Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi’nde düzenlenen törene, Hikmet Çetin ve Başkan Yaşar’ın yanı sıra TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ile Eşi Nermin Sarıtoprak, TÜSİAV Vefa Platformu Başkanı Esra Zeynep Özdemir ve çok sayıda TÜSİAV üyesi katıldı. Hikmet Çetin, “Vefa Beratı”nı TÜSİAV Vefa Platformu Başkanı Esra Zeynep Özdemir ve Nermin Sarıtoprak’ın elinden aldı. Kendisine Vefa Beratı’nı layık görenlere teşekkür eden Çetin, “Bugün gerçekten çok mutluyum. Veli Sarıtoprak ile her zaman dost kalmışızdır ve vefayı her zaman ön planda tutmuştur. Bana bu beratı layık gördükleri için teşekkür ediyorum, onur duydum. Değerli aile dostum Fethi Yaşar da bugün ev sahibi, kendisi çok vefalı ve başarılı bir belediye başkanıdır. Hepinize minnettarım” dedi.

“Hikmet Çetin değerli devlet adamlarımızdan biridir”

Hikmet Çetin’e YENİMEK kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru bir çini plaket hediye eden Başkan Yaşar, “Hikmet Çetin ve ailesi Yenimahallelidir. Benim de ailecek görüştüğüm yakın bir dostumdur. Cumhuriyet’in eğitim sistemiyle devlet adamı olmuş ve bu devlet adamlığını layıkıyla yerine getirmiş, Türkiye’yi başarıyla temsil etmiş devlet adamlarımızdan biridir. TÜSİAV’IN bu beratı vermesi çok önemli ve anlamlı. Gerçek dost makam mevki sahibi olduğunda değil, her zaman yanında olandır. Kendisine saygımız sonsuzdur. Hala görüşleriyle ülkemize hizmet etmektedir” diye konuştu.