Van’ın Tuşba Belediyesinin prestij projelerinden biri olan ve Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Başarı Ödülü’ne layık görülen ‘Bedesten Çarşısı’ projesi hizmete girmek için gün sayıyor.

Tuşba’nın tarihi ve kültürel birikiminin ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla ‘Bedesten Çarşısı’ projesinin tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Bedesten Çarşımız modern ve geleneksel mimarinin harmanladığı bir şekilde projelendirildi. Çarşımızda yer alacak dükkânlarda satışı yapılacak tüm ürünlerde tıpkı mimarisi gibi hem yöresel ürünleri hem de vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri içerisinde barındıracaktır. Toplamda 2 bin 685 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 2 kattan oluşan çarşımızın alt katında yöresel ürün, hediyelik eşya, süt ve süt ürünleri, el sanatları, unlu mamuller ve giyim gibi dükkânlar yer alacak olup üst katında ise geleneksel Van kahvaltı salonu, restoran, kafeterya gibi yeme içme alanları bulunacaktır” dedi.

Tuşba ilçesinin ilk çarşı projesi olan Bedesten Çarşısı’nın ilçedeki ticari hayata katkı sunacağını ve tarihi özelliği ile ön plana çıkacağını belirten Başkan Akman, “Hepinizin bildiği üzere yıllardır ilçemizde bir çarşı merkezi bulunmamaktaydı. Bizler Tuşba Belediyesi olarak öyle bir çarşı inşa etmeliydik ki, çarşımız vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında bölgemizin tarihi potansiyelinin ortaya çıkmasına katkı sağlayarak turistik faaliyetlerin artmasını, aynı zamanda ilimizin refah düzeyinin yükselmesine ve yeni iş kollarının oluşturulması ile istihdamın artmasına katkı sunsun. Bununla birlikte üretici kadınlarımızın istihdamına ve iş gücüne katılımını ön planda tutmaktayız. Kısacası Tuşba halkının yıllarca beklediğine değecek bir proje olsun istedik. İnşallah öyle de olacaktır. Projemizde planladığımız tüm bu özelliklerin yanında bizim için çarşımızın konumu da çok önemliydi. Çarşımız konum itibariyle İstasyon Mahallesi’nde bulunmakta olup Fatih Caddesi ile Erciş Yolu Bulvarı arasında yer alarak geniş yol ağlarıyla çevrilidir. Aynı zamanda şehirlerarası otobüs terminaline, tren garına, eğitim kurumlarına ve ilçemizin en büyük camisi olan Camii Kebir’e yakın mesafededir ve yanı başında bulunan 7 bin 500 metrekarelik park alanına sahip olmasıyla cazip bir konumda yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Tuşba’nın yarınları için el ele vererek gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Akman, “Bu meyanda projemize desteklerini sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve kardeş belediye olan Trabzon Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Bununla birlikte projemize katma değer ve istihdam sağlamak üzere yakın zamanda kiralama ihalesi yapılacak olan Bedesten Çarşısı dükkan ve iş yerlerimiz için yatırımcılarımızı ilçemize yatırım yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.