Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından geçen yıl temelini atılan ve ilçede ilk olma özelliği taşıyan yarı olimpik yüzme havuzu açılış için gün sayıyor.

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından geçen yıl temelini atılan ve ilçede ilk olma özelliği taşıyan yarı olimpik yüzme havuzu açılış için gün sayıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla yapımına başlanan ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak bununla beraber yüzme branşında başarı getirmesi beklenen yarı olimpik yüzme havuzu büyük ölçüde tamamlandı. Tuşba ilçesinde bir ilk olma özelliği taşıyan yarı olimpik yüzme havuzunun 25 metre uzunluğu, 12,5 metre genişliği ve 1,4 metre derinliği ile her yaşta insanın yararlanacağı bir tesis olduğunu dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, içerisinde bay ve bayan WC, duş, soyunma odaları, antrenör ile hakem odaları bulunduğunu kaydetti.

2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile birlikte spor tesisleri için 32 milyon 572 bin lira bütçe ayırdıklarını anlatan Başkan Akman, bu tesislerden temelini attıkları 6 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşaatını tamamlayarak ilçe halkının hizmetine sunduklarını söyledi. Geçen yıl temeline attıkları yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor kompleksi ve 480 kişilik portatif tribünlü nizami futbol sahasının yapımının ise büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Başkan Akman, spor alanında yaptıkları tüm yatırımların gençleri kötü alışkanlıklardan koruma amaçlı olduğunu dile getirdi.

Bu tür tesislerin başarı, huzur ve güvenin temini için çok önemli yatırımlar olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Toplumun huzuru ve refahı için bu gibi çalışmalarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Bize düşen de bu fırsatları gençler için arttırmaktır. Gençlerimize değer veriyoruz, çünkü gençler bizim geleceğimizdir. İnşallah kısa bir süre sonra havuzumuzun açılışını gerçekleştirerek Tuşbalıların ve Van halkının hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.