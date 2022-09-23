Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesi Yeşilsu (Amik) Mahallesindeki tehlikeli arazi yolunu ulaşıma kapatarak yeni yolu çiftçilerin hizmetine açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesi Yeşilsu (Amik) Mahallesindeki tehlikeli arazi yolunu ulaşıma kapatarak yeni yolu çiftçilerin hizmetine açtı.

Kırsal kesimlerde tarım ve hayvancılığa yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bölgede kanal, gölet temizlikleri, sıvat kurulumları ve hayvan içme suyu projeler ile tarım ve hayvancılığın gelişip sürdürülebilmesini sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, yeni arazi yollarıyla da çiftçilerin tarlalarına ulaşımlarını güvenli hale getiriyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu (Amik) Mahallesinde sık sık trafik kazalarının yaşandığı bölgede çalışma başlattı. Mevcuttaki tehlikeli arazi yolu engebeli ve dik olması sebebiyle ulaşıma kapatılırken yeni yol çalışmaları içinde start verildi. 2 kilometre uzunluğundaki yeni arazi yolunu ise yaklaşık 1 haftalık titiz bir çalışma sonucu çiftçilerin kullanımına sunan Büyükşehir, kazaların da önüne geçmiş oldu. Daha önce yolun çok dik ve engebeli olması sebebiyle traktör ve tarım makinalarının arazilere ulaşmakta güçlük çektiğini ifade eden Amik Mahalle Muhtarı Tunay Balkış, çalışmalardan ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Mevcut yolda ölümle sonuçlanan kazaların yaşandığını anlatan Muhtar Balkış, yeni yol ile bu tür kazaların da önüne geçildiğini söyledi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının kırsal kesimlerde sezon sonuna kadar çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.