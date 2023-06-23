Van’ın Tuşba Belediyesinin açmış olduğu kültür, sanat, spor ve meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler, bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergileyip, sertifikalarını Belediye Başkanı Salih Akman’ın elinden aldılar.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ‘Yılsonu Sergisi ve Sertifika’ dağıtım töreni; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca aldıkları eğitimler sonucu yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünlerinin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu törende bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba Belediyesi olarak kültür, sanat, spor ve meslek edindirme olmak üzere bu yıl açtıkları 40 kursa 7’den 70’e yaklaşık bin kişinin katıldığını ifade etti.

“Kadınların ev ekonomilerine katkı sunacakları kurslar açtık’

Bu yıl açmış oldukları kursların kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayacak türden olmasına önem verdiklerini vurgulayan Başkan Akman, kursiyerlerin yıl boyu kurslarda kullandıkları tüm araç, gereç ve malzemelerin ise belediye tarafından karşılandığını kaydetti. Başkan Akman, “Küçük yaşta çocuğu olan kadınların kursa gelirken, gözlerinin arkadan kalmaması için toplum yaşam merkezinde bir de kreş açtık” dedi.

Meslek edindirme kursuna katılanların adına bir konuşma yapan Meryem Aktaş isimli kursiyer ise bir yıldır açılan kursa devam ettiğini söyledi. Verilen hizmetten dolayı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür eden Aktaş, “Bu kursun en güzel yanı da çocuklarımız için bir kreşin açılmış olmasıydı. Ayrıca kursta kullandığımız tüm araç, gereç ve malzemeler belediye tarafından karşılandı” dedi.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde açılan gitar kursuna katılan Melike Dedeoğlu ise gitar kursuna katılarak bir enstrüman çalmayı öğrendiğini dile getirdi. Kendisine bu imkanı sunan Belediye Başkanı Salih Akman’a ve emeklerinden dolayı hocalarına teşekkür eden Dedeoğlu, kursta çalmasını öğrendiği gitarıyla törene katılanlara bir de şarkı söyledi.

Törene Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürü ile kursiyerler ve yakınları katıldı. Katılımcılara çeşitli ikramların da dağıtıldığı yılsonu sergisi ve sertifika dağıtım töreni toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.