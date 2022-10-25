VAN (İHA) – Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldikleri gün ‘parkı olmayan mahalle kalmayacak’ sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, “Bugün itibarıyla parkı olmayan merkez mahallemiz kalmadı. Allah nasip ederse 2023 yılında Tuşba Millet Bahçesi ile ilçemizin park ve yeşil alan miktarını 1 milyon metrekareye ulaştıracağız” dedi.

VAN (İHA) – Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldikleri gün ‘parkı olmayan mahalle kalmayacak’ sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, “Bugün itibarıyla parkı olmayan merkez mahallemiz kalmadı. Allah nasip ederse 2023 yılında Tuşba Millet Bahçesi ile ilçemizin park ve yeşil alan miktarını 1 milyon metrekareye ulaştıracağız” dedi.

Parkı olmayan tek merkez mahalle olan Beyüzümü Mahallesi de parkına kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İlbank Van Bölge Müdürlüğü destekleri ile kısa süre önce yapımı tamamlanan ‘Beyüzümü Mahalle Parkı’nın açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, İlbank Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, Tuşba İlçe Kadın Kolları Başkanı Selver Gündüz, Beyüzümü Mahalle Muhtarı Ramazan Eralmaç, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile çok sayıda mahalle sakinleri katıldı.

“Hedefimiz 2023 yılında 1 milyon metrekare park ve yeşil alana ulaşmak”

Parkın açılış töreninde bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçede eksikliğini hissettikleri ve olmazsa olmaz dedikleri park ve yeşil alanları artırmak için ‘Her Mahalleye Bir Park’ sloganıyla çıktıkları yolda bugün itibarıyla parkı olmayan merkez mahallenin kalmadığını söyledi. AK Parti belediyecilik anlayışının bir gereği olarak asli görevlerinin yanı sıra özünde şeffaflık, halka hizmet, değişim, gönüllere dokunmayı öngören bir anlayış ile sosyal hayatı canlandıracak önemli projeler hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Akman, “Her geçen gün gelişen, nüfusu artan Tuşbamız için bir vizyon ortaya koyarak, sosyal alanların arttırılması adına önemli adımlar attık. İskele Sahil Bandı İkinci Etap, Ayanıs Kadınlar Plajı, Kent Meydanı, Şemsibey Mahalle Parkı, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nin çevre düzenlemesi ve Beyüzümü Mahalle Parkı olmak üzere ilçemize 3,5 yıllık görev süremiz içerisinde toplam 165 bin metrekare park ve yeşil alan kazandırdık. Böylelikle 200 bin metrekareye ulaşan yeşil alan miktarını Allah nasip ederse 2023 yılında Tuşba Millet Bahçesi ile ilçemizin park ve yeşil alan miktarını 1 milyon metrekareye ulaştıracağız” dedi.

“İlçenin imarı için önemli çalışmalar yaptık”

İmarın bir şehir için ne kadar önemli olduğu düşüncesinden hareketle Van Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa Abdurrahmangazi Mahallesi’nde 265 hektar, Şemsibey, Kalecik ve Seyrantepe mahallelerinde ise bin hektarlık alanın 1/5.000 ölçekli ‘Nazım İmar Planı’ revizyon çalışmasını tamamladıklarını anlatan Başkan Akman, “Bardakçı, Çitören, Mollakasım, Ayanıs, Yeşilsu ve Çolpan mahallelerimize kadar olan toplam 2 bin 300 hektarlık Turizm İmar Planını da 2023 Şubat ayına yetiştireceğiz. Ayrıca 2011 yılında yaşanan Van depremlerinden sonra hazırlanan ‘Van Gölü Kuzey Geçişi Demiryolu’ projesi başta Beyüzümü Mahallemiz olmak üzere birçok mahallemizi olumsuz yönde etkiliyordu. Van YYÜ’den başlayıp Beyüzümü Mahallesi’nde bulunan tren garına kadar devam eden ve yaklaşık 2 bin konut ile iş yerini olumsuz etkilediği için uygulanabilirliği olmayan bu projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın nezdinde yürüttüğümüz girişimler sonucu 1/100.000 ölçekli çevre düzen planından çıkarmayı başardık” ifadelerini kullandı.

“Tuşbalıların bize olan güvenini bu zamana kadar boşa çıkarmadık”

Beyüzümü Mahalle sakinlerinin oturup dinlenebileceği piknik masaları, oturma bankları, kamelyalar ile çocuklar için eğlence, gençler için spor alanları, aydınlatma sistemi, ağaçlandırılmış bölümler ve parkın estetiğine uygun çöp kutularının yer aldığı parkın aynı zamanda Beyüzümü Mahallesi’nin ilk parkı olma özelliğini taşıdığını da kaydeden Başkan Akman, “Biz, Tuşba Belediyesi olarak istiyoruz ki; hayata geçirdiğimiz bu projelerimiz halkımıza ilham versin. İlçe sakinlerimiz Tuşba’da yaşadığı için kendini daha huzurlu ve ayrıcalıklı hissetsin. İşte bunun için göreve başladığımız gün nasıl bir heyecan içerisindeysek bugün de aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tuşbalıların bize olan güvenini bu zamana kadar boşa çıkarmadık. Bundan sonrada inşallah çıkarmayacağız. Tuşbamızı 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla götürecek tüm çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Akabinde selamlama konuşması yapan AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde projeleri ve yaptıkları icraatlarla halkın karşısına çıktıklarını kaydetti. Ancak bu şekilde halkın karşısına çıkma yüzü ve cesaret bulduklarını dile getiren Başdinç, “Çünkü hayata geçirdiğimiz çok projemiz ve çalışmamız var. Çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Parkın açılışında bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı ise güzel açılış programında Beyüzümü sakinleri ile birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu güzel parkın yapımına öncülük edenleri yürekten destekleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür ettiğini vurgulayan Dr. Balcı, “Parkın yapımını sağlayan, bu açılışın gerçekleşmesini katkı sağlayan ustasından işçisine, mimarından mühendisine kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Salih Başkanımız güzel işler yapıyor. Biz de Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi olarak desteğimiz tamdır. Yeter ki vatandaşımızın huzuru, sağlığı, esenliği için olsun, desteğimizin tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Tekrar sizleri bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tuşbamıza ve Beyüzümü Mahalle sakinlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Beyüzümü Mahalle Muhtarı Ramazan Eralmaç’ın da bir selamlama konuşması yaptığı törende; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İlbank Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ve katılımcılar hep birlikte parkın açılış kurdelesini kestiler.