Van’ın Tuşba ilçesinde ot yığınında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ermişler Mahallesi’nde ikamet eden Enver Olgun isimli vatandaşa ait ot yığını yanmaya başladı. Nedeni henüz bilinmeyen yangını gören mahalle sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makinesi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın evlere sıçramadan söndürülürken bin bağ ot kül oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili tahkikat başlattı.