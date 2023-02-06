Van’da Tuşba Emekçi Kadınlar Destek Platformu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası gıda ve giyim yardımı topladı.

Van’da Tuşba Emekçi Kadınlar Destek Platformu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası gıda ve giyim yardımı topladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Tuşba Emekçi Kadınlar Destek Platformu, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Depremi yaşayan bir kent olarak depremzedelerin yaşadığı sıkıntıları en iyi şekilde bildiklerini ifade eden Emekçi Kadınlar Destek Platformu Grup Yöneticileri Nurcan Meral Hansu ve Esra Başar Akdağ, “Battaniye, giyim ve gıda yardımlarında bulunduk. Onların şu an yaşadığı o duyguyu, bizler de daha önce yaşadık ve şu anda onlarına ne durumda olduklarını tahmin edebiliyoruz. Bu yüzden biz de elimizden geldiğince onlar için bir şeyler yapmaya çalıştık. Temennimiz bu acıların bir daha yaşanmamasıdır” dedi.