Van’ın Tuşba Belediyesi, ilçe merkezinde yapılan tüm hizmetlerin aynısını kırsal mahallelere de götürerek, kurduğu oyun gruplarıyla çocukların daha kaliteli vakit geçirecekleri modern alanlar oluşturdu.

Van’ın Tuşba Belediyesi, ilçe merkezinde yapılan tüm hizmetlerin aynısını kırsal mahallelere de götürerek, kurduğu oyun gruplarıyla çocukların daha kaliteli vakit geçirecekleri modern alanlar oluşturdu.

‘Şehirde ne varsa kırsal mahallelerde de o olacak’ şiarı ile yola çıkan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; Kozluca, Koç, Akçaören, Karaağaç, Yumrutepe, Çolpan ve Kolsatan mahallelerindeki okulların bahçelerine çocuk oyun grubu kurdurdu. Başkan Akman, “Çocuklarımız daha modern bir ortamda oyun oynayabilecek” dedi.

Yerel seçimler öncesi Tuşbalılara verdikleri sözleri yerine getirme çabası içinde olduklarını dile getiren Başkan Akman, “Şehirde ne varsa kırsal mahallelerimizde de o olacak şiarıyla çıktığımız bu hizmet yolculuğunda belediye olarak imkanlarımızı zorlayarak en uzaktaki mahallemize hizmetlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsanlarımıza dokunmayı ve çocuklarımızın gönlünü almaya çalışıyoruz. Parkımızın mahalle sakinlerine ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Okul bahçelerine çocuk oyun gruplarının kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenleri ise bunu 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendilerine yapılan bir sürpriz olarak kabul ettiklerini ifade ederek, “Öğrencilerimize bu güzel hizmeti getiren Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman’a teşekkür ederiz” dediler.