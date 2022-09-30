Van’ın Tuşba Belediyesi, bu yıl 12’incisi düzenlenen ‘Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açtığı stant ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Van’ın Tuşba Belediyesi, bu yıl 12’incisi düzenlenen ‘Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açtığı stant ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 2 Ekim Pazar Günü’ne kadar açık kalacak olan fuarda yerini alan Tuşba Belediyesi, ilçeyi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyor. Belediyenin, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde açmış olduğu kurslarda üretilen kilim, halı ile sedef kakma ve filografi gibi el emeği göz nuru ürünler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. İlçeye kazandırılan mega projeler ile ilçenin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yer aldığı katalogları dağıtan belediye personelleri, ayrıca ziyaretçilere Van’ın yöresel yemeklerinden olan ayran aşı ikramında bulundular. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki turizm zenginliklerinin tanıtımının yapıldığı fuarın ilk gününde Tuşba Belediyesi standını yurt içinde ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi tarafından gezildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile Gevaş ve Edremit belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların daire amirleri, dernek ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile İran ve Irak’tan fuara katılan firmaların yetkilileri kültürel ve sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerin tanıtımının yapıldığı Tuşba Belediyesi’nin standını ziyaret ettiler. Fuarda açmış oldukları standa olan yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Tuşba İlçemizin, turizm değerlerini, tabii ve doğal güzelliklerini uluslararası fuarlarda tanıtarak, ilçemizi cazibe merkezi haline getirmenin gayretindeyiz. Yatırımcıları ilçemize çekerek, istihdam kapılarını açmak ve ilçemizin turizm vizyonunu daha da genişletmek istiyoruz. Türkiye’nin birçok ilinin yanı sıra komşu ülkelerde firmaların katıldığı fuarda tanıtımın yapılması, Tuşba Belediyemizin de bu fuarda yer almasını çok önemli bir adım olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.