Van’ın Tuşba Belediyesi’nin düzenlediği ve yazar ‘Hatice Kübra Tongar’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘İyileşen çocukluğum ve iyileşen anneliğim’ söyleşine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Van’ın Tuşba Belediyesi’nin düzenlediği ve yazar ‘Hatice Kübra Tongar’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘İyileşen çocukluğum ve iyileşen anneliğim’ söyleşine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Tuşba Belediyenin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği ‘İyileşen çocukluğum ve iyileşen anneliğim’ konulu söyleşi 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bulunan salonda düzenlendi. Kadınların büyük ilgi gösterdiği söyleşi öncesi bir selamlama konuşması yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, insanın dünyada sırtını her zaman dayayabileceği tek şeyin aile olduğunu söyledi. Büyük ve çekirdek aile tanımlarını da yapan Başkan Akman, eğitim hayatında örnekler verdi. Başkan Akman, “Eğitim hayatımı yatılı okullarda ve yurtlarda kalarak tamamladım. Her ne kadar aileden uzakta bir hayat yaşadıysak da ailemizden aldığımız ahlak ve terbiyeyi okul hayatımız boyunca aynen uygulayarak devam ettik” dedi.

Öğretmenlik yıllarında karşılaştığı bazı olaylardan da örnekler veren Başkan Akman, okula gelen öğrencilerin yüzde 90’ının da anne ve babasının hareket ve davranışlarını gözlediğini ifade ederek, “Annenin aile içindeki yeri büyüktür. Anne ailenin direğidir. Baba her ne kadar çatı olursa direk annedir. Devletine, milletine ve bayrağına bağlı nesilleri yetiştiren annedir. Çocuk eğitiminin yüzde 80’ini anne ve babadan alır. Geri kalan yüzde 20’sini ise okulda ve çevreden alır” ifadelerini kullandı.

Başkan Akman’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından söyleşiye geçildi. Salonu dolduran kadınlar, Tongar’ın çocuk yetiştiren ebeveynlerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar ile altın değerindeki öğütlerini dikkatlice dinlediler. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin çok yerinde ve farkındalık oluşturduğunu belirterek bundan sonrada devamını beklediklerini söylediler. Program için Başkan Akman’a ve emeği geçenlere de teşekkür eden katılımcılar, Yazar Hatice Kübra Tongar ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın eşi Aygül Akman’ın, Yazar Hatice Kübra Tongar’a çiçek verdiği programa; Tuşba Kaymakamı Furkan Duman’ın eşi Elif Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın eşi Aygül Akman, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti Tuşba İlçe Kadın Kolları Başkanı Selver Gündüz ile bazı birim müdürleri ve çok sayıda kadın katıldı.