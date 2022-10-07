Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda; gençlere yönelik ‘Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri’ dalında hayata geçirdiği ‘Tuşba Gençlik Yaşam Merkezi’ projesi ile ödüle layık görüldü.

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda; gençlere yönelik ‘Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri’ dalında hayata geçirdiği ‘Tuşba Gençlik Yaşam Merkezi’ projesi ile ödüle layık görüldü.

Gençlere yönelik kültür, sanat, eğitim ve spor alanında hayata geçirdiği projelerle bölgede adından sıkça söz ettiren Tuşba Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından belediyelerin projelerinin değerlendirildiği ‘Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri’ kategorisinde Belediye Başkanı Salih Akman’ın vizyonuyla hazırlanan ‘Tuşba Gençlik Yaşam Merkezi’ projesi ile ödüle layık görüldü.

Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ‘Tam Bana Göre Festival’ alanında ödülü AK Parti 25 ve 26. dönem Trabzon Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu’nun elinde alan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yürüttükleri birçok projenin şimdiye kadar çeşitli yarışmalarda dereceye girdiğini ve ödüle layık görüldüğünü söyledi. Projeleri hazırlarken dereceye girmek ve ödül almak için yapmadıklarını da ifade eden Başkan Akman, “Ancak öyle güzel projeler hazırlıyoruz ki bu tür büyük organizasyonlarda takdir edilmesi ve ödül alması bizleri mutlu ediyor” dedi.

Ödüle layık görülen ‘Tuşba Gençlik Yaşam Merkezi’ projesi hakkında da bilgi veren Başkan Akman, projenin 12-30 yaş arasındaki tüm gençleri kapsadığını belirtti. Merkezin; gençlere kültür, sanat, spor ve mesleki alanlarda eğitim kursları, faaliyet ve etkinliklerin yapıldığı ve geleceğe hazırlandığı tam teşekküllü bir toplum yaşam merkezi olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Projemizin amacı geleceğimiz olan gençlerimize; örf, adet, vatan, millet ve bayrak sevgisi aşılamak için her yönde eğitim sağlayarak onları geleceğe hazırlamaktır” şeklinde konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve 9 Ekim tarihlerine kadar açık olacak gençlik festivalinde yerini alan Tuşba Belediyesinin açtığı standı beraberinde bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç ile gezen Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu, ziyaretçilere Van yöresine ait ayran aşı dağıttı.