Van’ın Tuşba Belediyesi, ülkenin yarınları ve geleceğin teminatı olan gençlerin, hayallerindeki en güzel üniversiteyi kazanmaları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık kursu açıyor.

Van’ın Tuşba Belediyesi, ülkenin yarınları ve geleceğin teminatı olan gençlerin, hayallerindeki en güzel üniversiteyi kazanmaları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık kursu açıyor.

Tuşba Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle lise mezunlarına yönelik ücretsiz YKS’ye hazırlık kurslarını bu yıl da sürdürüyor. YKS’ye hazırlık kursunun Kalecik Toplum Yaşam Merkezi’nde akıllı tahta gibi son teknolojilerle donatılmış sınıflarda branş öğretmenleri tarafından verileceği belirtilirken, öğrencilerin, 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresi üzerinde başvurusunu yaptıktan sonra kesin kayıt için Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde bulunan Sürekli Eğitim Merkezi’ne gelerek kesin kayıt yapmaları gerektiği kaydedildi. Tuşba Belediyesi tarafından kaynak desteği sağlanacak olan öğrencilerin düzenli olarak yapılacak olan deneme sınavlarıyla kendilerini ölçme imkanı bulacakları vurgulanırken, uygulamalı test çözme teknikleri ile desteklenecek olan eğitimlerde öğrencilerin sınav sonuçları ise öğretmenlerin danışmanlığında bire bir değerlendirilerek analiz edileceği ifade edildi.

Kursun tamamen ücretsiz olduğunu söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ayrıca yıl boyunca öğrencilere ‘Deneme Sınav’, ‘Yaprak Test’ ve ‘Kitap Seti’ gibi dokümanların da ücretsiz olarak vereceklerini dile getirdi. YKS kursuna liseden mezun olanların katılabildiğini ifade eden Başkan Akman, “Kurs kayıtlarımız 26 Ağustos -2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerimiz internet üzerinde kayıt yaptıktan sonra Tuşba Toplum Yaşam Merkezimize gelerek kesin kayıt yapabilirler. Üniversite hazırlık sürecinde yoğun eğitim temposunun yanı sıra öğrencilere yıl boyunca rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de verilecek. Sınavın ardından tercih günlerinde ise rehberlik servisinden oluşan tercih komisyonu, öğrenci ve aileleri ile görüşerek en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.