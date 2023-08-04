Van’ın Tuşba Belediyesi, gelen talepler üzerine 18 mahallede bulunan Kur’an kursu ile taziye evine 250 adet masa ve bin adet sandalye desteğinde bulundu.

Vatandaşların mutlu günlerinde olduğu gibi acı günlerinde de yanında olan Tuşba Belediyesi; ilçe halkının taziye kabullerinde yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak ve rahat bir ortamda taziye kabullerini gerçekleştirmeleri için imkânları çerçevesinde destek vermeye devam ediyor. Tuşba Belediyesi sadece bu yıl mahalle muhtarları, cami ve Kur’an kursları görevlileri ile vatandaşlardan gelen talepler üzerine 18 mahallede bulunan Kur’an kursları ile taziye evlerine 250 adet masa ve bin adet sandalye dağıtımını gerçekleştirdi.

“Taziye evleri olmazsa olmazımızdır”

Vatandaşların mutlu günlerinde olduğu gibi acı günlerinde de yanlarında olmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Akman, “Taziye evleri olmazsa olmazımızdır. Sadece bu yıl merkez Şemsibey, Seyrantepe ve Beyüzüm mahallelerinde yeni kurulan taziye evleri olmak üzere 18 mahallemizde bulunan Kur’an kursu ile taziye evlerine 250 adet masa ve bin adet sandalye desteğinde bulunduk. Göreve geldiğimizden bu yana ise ilçe genelinde bulunan Kur’an kursları ile taziye evlerine 520 adet masa, 2 bin 145 adet sandalye dağıttık. Ayrıca taziye evleri ile ibadethanelere demir, çimento, briket, çatı sacı, halı ve koltuk yardımlarında bulunduk” dedi.