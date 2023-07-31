Van’ın Tuşba Belediyesi, açtığı kurslara katılan kadınlara ve çocuklarına yönelik bir gezi düzenledi.

Sosyal, kültürel ve eğitim alanında hayata geçirdiği birçok proje ile ilçe halkının hayatına dokunan Tuşba Belediyesi, bu kez de Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde açmış olduğu kurslara katılan 250 kadın kursiyer ve çocuklarına yönelik gezi programı düzenledi. Sabah saatlerinde kadınları ve çocuklarını araçlarla alan belediye ekipleri, haftanın 7 günü sadece kadınlara özel hizmet veren Ayanıs Kadınlar Plajı’na götürdü. Burada toplu olarak yapılan kahvaltının ardından kadınlar ve çocukları toplum yaşam merkezinde açılan müzik kursuna katılan gençlerin çaldıkları enstrümanlarla söyledikleri bir birbirinden güzel şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Çeşitli yarışma ve etkinliklerin de yapıldığı alanda kadınlar ve çocuklar ile piknik yapan vatandaşları ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bir süre sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.

Akşam serinliğinde Van Gölü’nün turkuaz mavisi suyunda yüzen kadınlar ve çocuklarına belediye ekipleri tarafından yemek ikramında bulunuldu. Dondurma ikramının da yapıldığı gezinin ardından kadınlar ve çocukları tekrar araçlarla evlerine bırakıldı.

Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak toplum yaşam merkezinde açılan kurslara katılan kadınlara yönelik bir gezi programı düzenlediklerini söyledi. Kursiyerleri bu çerçevede haftanın 7 günü sadece kadınlara hizmet veren Ayanıs Kadınlar Plajı’na getirdiklerini ifade eden Başkan Akman, “Hayata geçirdiğimiz birçok proje ile insanlarımızın hayatına dokunmaya devam ediyoruz” dedi.

İlk kez böyle kalabalık bir geziye katıldıklarını kaydeden kursiyerler ise düzenlenen geziden duydukları memnuniyetlerini belirterek, kendilerine böyle bir imkan sunan Başkan Akman’a teşekkür ettiler.