Van’ın Tuşba Belediyesi, bin aydan daha hayırlı olan mübarek ‘Kadir Gecesi’ dolayısıyla kadınlara özel Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde ‘Kadir Gecesi’ nedeniyle düzenlenen programa çok sayıda kadın katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, dualar edildi. Kadınlar tarafından okunan hatimler, Yasin-i Şerifler bağışlanarak dualar edildi. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı olan bu gece için düzenlenen programda bir araya gelen kadınlar Ramazan’ın manevi iklimini hep birlikte yaşadılar.

Tuşba Belediyesi tarafından açılan kursların hocaları, kadınlara Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak anılan ve Ramazan Bayramı’nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi’nin fazileti hakkında bilgiler verdiler. Hocaların samimi sohbeti kadınlar tarafından ilgi ile dinlenirken, erbane ve ud eşliğinde söylenen ilahi ve kasideler ise programa ayrı bir renk kattı. Programın sonunda belediye çalışanları kadınlara kandil şekeri dağıtırken, çocuklara ise çeşitli ikramlarda bulundular.