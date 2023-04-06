Van’ın Tuşba Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamaları için ‘Sosyal Destek Kartı’ dağıttı.

İnsana dokunan hizmetleriyle gönül belediyeciliğindeki farkını ortaya koyan Tuşba Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayında alışverişlerini rahatça kendileri yaparak, evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanı sağlıyor. Ekiplerin kuruma sosyal destek talebinde bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ve gerekli tahkikatı yaparak gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlediklerini ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Sosyal Destek Kartı hak eden vatandaşları evlerinde ziyaret ederek teslim ettiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik hizmetleri ile vatandaşlara maddi ve manevi destekler sağladıklarını ifade eden Başkan Akman, yıl içerisinde sık sık ziyaret ettikleri hasta, yaşlı, engelli ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara destek sağladıklarını anlattı. Başkan Akman, “Hayata geçirdiğimiz ‘Evde Temizlik’ projemiz bünyesinde ekiplerimiz bakıma muhtaç vatandaşları ziyaret ederek evlerinin temizliğini yapıyorlar. Bununla birlikte ‘Mobil Kuaförlük’ projemiz ile kuaför ve berber imkanı kısıtlı olan mahallelere giden ekiplerimiz; yaşlı, engelli ve çocukların tıraşlarını yaparak hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz. Tespit ettiğimiz onlarca engelli kardeşimize akülü ve tekerlekli sandalye desteğinde bulunduk” dedi.

Dar gelirli aileler başta olmak üzere; yaşlı, engelli ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan herkesin ihtiyacını karşılayacak şekilde çalışma yaparak vatandaşların gönlüne dokunduklarını vurgulayan Başkan Akman, “Yıl boyunca maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza belli aralıklarla gıda kolisi yardımında bulunduk” ifadelerini kullandı.