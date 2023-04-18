Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki yaşlı, hasta ve özel durumu olan vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor.

Tuşba Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Evde Temizlik Hizmeti’ni Ramazan Bayramı öncesinde de sürdürüyor. Yaşlı, hasta ve özel durumu olan vatandaşların evlerine giden ekipler; evleri süpürüyor, en ince detayına kadar temizleyerek pırıl pırıl bir hale getiriliyor.

Yaşlı, hasta ve özel durumu olan vatandaşların evlerinin temizliğini bayramlar gibi özel günlerin dışında da rutin olarak yaptıklarını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerin 2 ile 3 hafta arayla düzenli olarak aynı eve giderek temizlik gerçekleştirdiklerini ifade etti. Vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da tebrik eden Başkan Akman, yerel yönetimler olarak alt yapı ve imar faaliyetlerinin yanı sıra sosyal refahın sağlanması ve sosyal dokunun iyileştirilmesinin başlıca görevleri arasında olduğunu dile getirdi. Başkan Akman, “Sosyal belediyecilik ruhuna uygun olarak insan odaklı yapılan hizmetlerin vatandaşlar tarafından her zaman takdir edildiğini gözlemlemekteyiz. Kaliteli ve verimli hizmet sunma anlayışı ve gönül belediyeciliği ile yapacağımız projelerimiz devam edecektir” dedi.