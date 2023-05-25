Van’ın Tuşba Belediyesi özel bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı ‘Engelsiz Tuşba’ projesi bünyesinde evlerin önüne salıncak kurmaya devam ediyor.

Her fırsatta dezavantajlı vatandaşlarla bir araya gelen ve onların sorunlarını kendine dert eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, özel durumlu çocuk ve gençlerin dostu olduğunu bir kez daha gösterdi. Özel durumu olan her vatandaşa hizmetin ulaştırılması noktasında azami gayret gösteren Başkan Akman, özel önem verdiği engelliler için hayata geçirdiği ‘Engelsiz Tuşba’ projesi ile gönüllere dokunuyor.

Başkan Akman, hayata geçirdikleri ‘Engelsiz Tuşba’ projesi ile özel çocuk ve gençler için evlerinin önünde salıncak kurduklarını söyledi. Bu çerçevede İstasyon Mahallesi’nde oturan Derya ve Yusuf T. isimli kardeşleri evlerinde ziyaret ederek, kurulumu tamamlanan salıncağı yerinde inceleyen Başkan Akman, oluşturulan ekiplerin tüm mahallelerde saha çalışmasını sürdürdüklerini ifade etti. Bugüne kadar 21 kişi tespit ettiklerini dile getiren Başkan Akman, “Bir yandan arkadaşlarımızın yaptıkları saha çalışması ile tespit edilen kardeşlerimizin evlerinin önünde anne ve babalarının gözetiminde güzel vakit geçirmelerini sağlamak için bahçelerine salıncak kuruyoruz bir yandan da saha çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.

Özel bireylerin aileleri ise desteklerini her zaman yanlarında hissettikleri ve çocuklarının salıncak hayallerini gerçekleştirdiği için Başkan Akman’a teşekkür etti.