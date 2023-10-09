Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla ilçede görev yapan din görevlilerine yönelik bir kahvaltı programı düzenledi.

Van Gölü sahilinde bulunan bir kahvaltı salonunda gerçekleştirilen programa; Tuşba Belediye Başkan Vekili Sıracettin Ünlü, Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran, Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Tuşba İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş ile din görevlileri katıldı. İsrail ile Hamas arasında yaşanan şiddet ve gerilimi endişe ile izlediğini belirten Başkan Vekili Ünlü, bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesinin en büyük arzuları olduğunu kaydetti. Başkan Vekili Ünlü, “Yıllardır devam eden İsrail zulmünün bir sonucu olarak ortaya çıkan bu şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını diliyoruz. Şiddet eylemleri kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya davet ediyoruz” dedi.

Zaman mefhumu gözetmeksizin yurt içinde ve yurt dışında görev yapan din görevlilerinin, Kur’an kursları ve camilerin yanı sıra insanların sevinçli ve kederli anlarında da yanlarında bulunduğunu anlatan Başkan Vekili Ünlü, din görevlilerinin vatandaşların gönlünde taht kuran şahsiyetler olduğunu söyledi. Camilerin bir kültür ve inanç merkezi olarak Müslümanların hayatında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Ünlü, “Millet olmanın, geçmişten geleceğe güzellikleri taşımanın bir yolu da camilerden geçmektedir” ifadelerini kullandı.

Din görevlilerine sofrasını açan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık ise dünyevi günlerin olduğunu ve ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bugün ve haftalardan bir tanesi olduğunu söyledi. Dr. Sık, “Allah katında hasıl olan günlerimiz ise bizim vesilemizle birilerinin hidayete erdiği gündür. Birinin kalbine girdiğimiz, maneviyatını olumlu yönde etkilediğimiz, gönlüne dokunduğumuz ve elinden tuttuğumuz gündür” dedi.

Birer konuşma yapan AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran, Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Tuşba İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş ise ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ettiler.