Van’ın Tuşba Belediyesi, Berat Kandil’inde merkez üstü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için hatim ve dua programı düzenledi.

Van’ın Tuşba Belediyesi, Berat Kandil’inde merkez üstü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için hatim ve dua programı düzenledi.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde kadınlara yönelik düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kandil özel programında, asrın felaketinde hayatını kaybedenler için okunan yüzlerce hatim bağışlandı. Tuşba Belediyesi tarafından açılan kursların hocaları, kadınlara İslam dünyası için büyük önem arz eden üç ayların içerisinde mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili’nin hikmetlerini anlattı. Kandil programı içinde depremzede kadınların da olduğu onlarca kadın, ellerini duaya açtığı programda günün anlam ve öneminin anlatıldığı sinevizyon gösterisi yapıldı. Berat kandili ile ilgili hadisi şerifler anlatılarak Peygamber Efendimiz (SAV) anıldı ve Peygamber Efendimize salavatlar getirildi.

Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatları ile düzenlenen Berat Kandili programının sonunda katılımcılara kandil simidi ikramında bulunuldu.