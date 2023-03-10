Van’ın Tuşba Belediyesi, deprem bölgesinden şehre getirilen depremzede ailelere yönelik etkinlik düzenledi.

Tuşba Belediyesi, ilçede misafir edilen yüzlerce afetzede aileyi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, Van’a getirilerek yurtlara yerleştirilen depremzede ailelerinin yaşadıkları deprem travmasını bir an önce atlatmaları için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleriyle düzenlenen etkinlikte çocuklara palyaço gösterisi, sandalye kapmaca oyunu, yüz boyama etkinliği yapılırken, eğitmenlerin sahnelediği Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca oyunlarıyla da güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor. Çocuklara çeşitli oyuncakların da dağıtıldığı etkinlikte belediye ekipleri, katılımcılara ikramlarda bulundu.

Ayrıca Tuşba Belediyesi, Kredi Yurtlar Kurumu Aişe Sıddıka Yurdu ile Çitören Mahallesi’nde bulunan Abdulhekim Arvasi Eğitim Merkezi’ne yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları için oyun parkı da oluşturdu.

Her zaman depremzede ailelerinin yanında olacaklarını söyleyen belediye yetkilileri, geleceğimiz olan çocukların yüzünde biraz da olsa gülümseme oluşturabilmek ve yaşadıkları deprem travmasını üzerlerinden atlatmalarına yardımcı olmak için böyle etkinliklere devam edeceklerini kaydettiler.