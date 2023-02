Van’ın Tuşba Belediyesi, şehre gelerek yurda yerleştirilen depremzedelerin çocukları için oyun parkı oluşturdu.

Türkiye’yi sarsan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendiren Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van’a getirilen depremzedelere her türlü imkan sunuluyor. Aişe Sıddıka Kredi Yurtlar Kurumu Yurduna yerleştirilen ailelerin çocuklarının yaşadıkları deprem travmasını bir an önce atlatmaları için de büyük çaba sarf ediliyor. Depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm imkanları ile sahada olan Tuşba Belediyesi, depremzede çocuklar için de yurt binasında bir oyun parkı kurdu. Oyun alanında kendilerine verilen boyama kalemleri, kağıt ve oyuncaklarla bir anda dünyaları değişen çocukların yüzlerine küçük de olsa bir gülümseme geldi. Her türlü oyun araç ve gerecinin bulunduğu oyun parkına gelen çocuklar, görevliler eşliğinden güzel vakit geçirerek yaşadıkları deprem travmasını üzerlerinde atmaya çalışıyorlar.

Yaşanan depremden dolayı yetişkinler kadar çocuklarında ciddi bir travma yaşadığının altını çizen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gayelerinin çocukların bu sorunlu süreci en hafif şekilde atlatmalarına destek olmak olduğunu kaydetti. Yurda yerleştirilen ailelerin çocuklarının bir araya gelerek oyunlar oynadığı ve resim çizebilecekleri nezih bir ortam hazırladıklarını anlatan Başkan Akman, “Bu çocuklarımızın yeniden normalleşmeye, günlük hayatlarına döndürmelerine destek olmaya gayret ediyoruz. Minik çocuklarımızın yaşadıkları o deprem felaketinin psikolojisini atlatarak yeniden gülümsemesi ve keyifli vakit geçirmesi bizi son derece mutlu ediyor. 2011 yılında iki büyük deprem yaşayan bir il olarak bu zor günlerde depremden etkilenen yavrularımız için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz” dedi.