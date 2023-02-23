Van’ın Tuşba Belediyesi, depremzede çocuklara yönelik düzenlediği çeşitli etkinliklerle onları bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzak tutarak keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Van’ın Tuşba Belediyesi, depremzede çocuklara yönelik düzenlediği çeşitli etkinliklerle onları bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzak tutarak keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Deprem bölgesine lojistik, altyapı, temizlik, giyim ve gıda gibi çeşitli malzeme ve hizmet ile maddi destek sağlayan Tuşba Belediyesi, bir yandan da Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleriyle asrın afetinin depremzede ailelerin çocukları üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak amacıyla moral ve motivasyon etkinlikleri düzenliyor. Türkiye’yi sarsan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendiren Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van’a getirilerek Çitören Mahallesi’nde bulunan Abdulhekim Arvasi Eğitim Merkezine yerleştirilen ailelerin çocuklarının yüzlerini güldürmek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için Hacivat-Karagöz oyunu sahnelenerek palyaço gösterisi yapıldı. Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından yüzleri boyanan çocuklara balon, satranç takımı ve oyuncak hediye edildi. Sahnelenen oyunları büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar, bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzak keyifli anlar yaşadılar. Etkinliğe büyük ilgi göstererek yaşadıkları korku dolu anları bir süreliğine de olsa unutmaya çalışan çocuklara belediye ekipleri çeşitli ikramlarda bulundu.

Çocukları deprem gündeminden uzaklaştırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Amacımız bir nebze de olsa bu çocuklarımızın yüzünün gülmesini sağlamaktır. Depremin yaralarını el ele vererek en kısa sürede hep birlikte saracağız. Van depremlerini yaşayan biri olarak buna olan inancım tamdır” dedi.

Bu arada Tuşba Belediyesinin sosyal belediyecilik gereği 2 yıl önce yaşlı, hasta, engelli ve sosyal yardıma muhtaç herkesin ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Mobil Kuaför’ ekibi de eğitim merkezine giderek depremzede çocukların saç tıraşını yaptı.