Van’ın Tuşba Belediyesi, özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastalarına glütensiz un desteğinde bulunuyor.

Her alanda olduğu gibi insan odaklı hizmetlerini de aralıksız sürdüren Tuşba Belediyesi, toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmet üretmeye devam ediyor. İlçedeki çölyak hastalarına, piyasada az bulunduğu için temin edilmesi zor olan glütensiz un desteğinde bulunan Tuşba Belediyesi ekipleri, özenle hazırladıkları glütensiz un paketlerini hastaları evlerinde ziyaret ederek teslim ediyorlar.

Çölyak hastalığı; kişilerin yiyeceklerine hayat boyu dikkat etmelerini gerektiren bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Ekiplerimiz, hastaların bulmakta veya almakta zorlandıkları glütensiz unu kendilerine ulaştırarak destek olmaya çalışıyorlar. Biz bir aileyiz ve her zaman onların yanındayız” dedi.

Ücretsiz şekilde kapılarına kadar getirilen glütensiz un paketlerinden dolayı çok memnun olduklarını belirten çölyak hastaları ise Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a kendilerini unutmadıkları için teşekkür ettiler.

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak, bir tür ince bağırsak hastalığıdır. Basit bir tanımla buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı ince bağırsağın ömür boyu sürecek bir emilim bozukluğudur.