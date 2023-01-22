Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sabah namazında Kur’an-ı Kerim’i okumaları için camiye davet ettiği cemaate çorba ikramında bulundu.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sabah namazında Kur’an-ı Kerim’i okumaları için camiye davet ettiği cemaate çorba ikramında bulundu.

Danimarka’nın Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yakmasına izin veren İsveç’e tepkiler çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan bu çirkin eyleme tepki göstermek amacıyla sosyal medya hesabından ‘Kur’an Dostları! Haydi sabah namazına! Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur’an-ı Kerim okuyup dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur’an sesleriyle inlesin, Kur’an’ın nuru yeryüzünü aydınlatsın İnşallah’ çağrısı ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Tuşba’da da yüzlerce kişi sabah namazında camilere akın etti.

İstasyon Mahallesi’nde bulunan Hazreti Ebuzer Cami’nde vatandaşlarla birlikte sabah namazı kılan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, namazın ardında cami cemaatine çorba ikramında bulundu. Bu alçak eyleme izin veren İsveç’e tepki gösteren Başkan Akman, bu alçak eylemin ifade hürriyeti olmadığını dile getirdi. Başkan Akman, “Bu davranış tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesi tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir” dedi.

Cami cemaati ile birlikte dağıtılan çorbadan da içen Başkan Akman, vatandaşlarla bir müddet sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.