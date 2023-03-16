Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde bahar temizliği seferberliği başlattı.

Sabah saatlerinde bahar temizliğini yürütecek olan personellerle kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Salih Akman, hazırlanan program dahilinde ilçenin 67 mahallesinde yürütülecek olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personellerle sohbet eden Başkan Akman, yerel yönetimlerin olmazsa olmazlarından birinin de temizlik olduğunu dile getirdi. Başkan Akman, “Onu da siz değerli kardeşlerimizin sayesinde yapıyoruz” dedi.

Bahar temizliğinin startını Akköprü Mahallesi’nde veren Başkan Akman, ‘Daha temiz bir Tuşba’ için bugün itibarıyla startını verdikleri temizlik çalışmasını 7/24 saat esasına göre 45 araç ve 145 personelle 67 mahallede yürüteceklerini kaydetti. Başkan Akman, “Tuşbalıların hayatlarını daha temiz ve hijyenik bir ortamda sürdürmeleri için temizlik konusuna çok dikkat ediyoruz. Başlattığımız bahar temizliği çalışmalarımız sürekli devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Akman tarafından startı verilen bahar temizliğine katılan belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki çöpleri toplayıp, yabani otların yanı sıra kurumuş ve kötü görünüm arz eden bitkileri ise tek tek temizlediler. Süpürme araçları ile toz ve toprağı da süpüren ekipler, ardından cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı.

Çöp konteynerlerini de temizlenip dezenfekte eden ekipler, başlatılan bahar temizliği ile Tuşba’nın cadde ve sokaklarını pırıl pırıl yaptı.