Van’ın Tuşba Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.

Van’ın Tuşba Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.

Tuşba Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nı düzenlediği etkinlikle kutlandı. Bu yıl ‘Çeşitlendir ve Devam Et’ temasıyla kutlanan hafta dolayısıyla Tuşba Belediyesi ile Van Gölü Aktivistler Derneği ortaklaşa Çakırbey Mahallesi’nde startını verdikleri yürüyüşe belediye çalışanları, Van Gölü Aktivistleri Derneği Üyeleri ile çok sayıda gönüllü katıldı. Etkinliği, Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile düzenlediklerini söyleyen belediye yetkilileri, hızla gelişen ve kalabalıklaşan dünya üzerinde, teknolojinin sağladığı tüm hıza ve erişime rağmen yavaşlayan insan hareketliliğini çeşitlendirmek için artık bazı tedbirlerin alınmasının gerekliliğine dikkatleri çekmesinin zamanı gelip geçtiğini kaydettiler. Belediye Başkanı Salih Akman’ın bu tür faaliyetlere büyük önem verdiğini de dile getiren belediye yetkilileri, yerel yönetimler olarak Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlenmesini önemli bulduklarını söylediler. Yetkililer, “Çünkü artık iklim değişiyor, şehirlerde trafik zorlaşmaya başlıyor. Şehirlerimizde mümkün olduğu kadar bisikletin kullanımının yaygınlaşması çok önemlidir. Şehirlerimizde emisyonu azaltarak, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmek için hareketliliği teşvik etmeliyiz” ifadelerini kullandılar.