Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ dolayısıyla düzenlediği bir programla, öğrencileri tiyatro ile buluşturup, çeşitli hediyeler verdi.

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ dolayısıyla düzenlediği bir programla, öğrencileri tiyatro ile buluşturup, çeşitli hediyeler verdi.

‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ tüm Türkiye’de olduğu gibi Tuşba ilçesinde de düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Tuşba Belediye tarafından organize edilen Cumhuriyeti’nin 99. yıldönümü kutlama etkinlikleri Alaköy Mahallesi’nde bulunan Şehit Çetin Aysan İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama etkinliklerine Tuşba Belediye Başkan Vekili Ümit Kanan, Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül ile okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik öncesi balon ve Türk Bayrağı dağıtılan öğrenciler, şiir okudu, günün anlam ve önemini belirttiği konuşmalar yaptılar. Öğrenciler, daha sonra ‘Hacivat-Karagöz’ ile ‘Keloğlan’ ve ‘Nasrettin Hoca’ oyunlarını izlediler. Cumhuriyetin 99. yıldönümünü belediye yetkilileri, öğretmen ve veliler ile birlikte büyük bir coşku ile kutlayan öğrencilerin birçoğu ilk kez tiyatro ile tanıştı.

Burada bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkan Vekili Ümit Kanan, Cumhuriyet Bayramı’nı öğrencilerle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Cumhuriyetin 99. yıldönümünü tebrik ettiğini de söyleyen Başkan Vekili Kanan, “Cumhuriyetimizin bize, ülkemize ve milletimize kutlu olmasını diliyorum. Cumhuriyeti bizlere hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle ve rahmetle yad ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sizlerle birlikte olmaktan keyif aldım. Her zaman mutlu olun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İyi günler dilerim” ifadelerini kullandı.

Çocuklarla birlikte tiyatro oyunu izleyip, Cumhuriyet Bayramını coşku içinde kutlayan Başkan Vekili Kanan ile Başkan Yardımcısı Gülengül, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttılar. Belediye görevlileri ise öğrencilere ikramlarda bulundular.