Van’ın Tuşba Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri yaptırdığı modern spor kompleksi ve yarı olimpik yüzme havuzundan oluşan spor tesislerini planlanan süreden 6 ay önce tamamladı.

Van’ın Tuşba Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri yaptırdığı modern spor kompleksi ve yarı olimpik yüzme havuzundan oluşan spor tesislerini planlanan süreden 6 ay önce tamamladı.

Farklı spor branşlarında birçok projeye imza atan Tuşba Belediyesi, ilçeye kazandırdıkları spor tesislerini planlanan sürenin çok öncesinde bitirdi. 2021 yılının Ağustos ayında temelini attığı ve 2023 yılının Mayıs ayı sonu itibari ile teslim edilmesi planlanan modern spor kompleksi ile yarı olimpik yüzme havuzundan oluşan spor tesisleri, teslim tarihinden yaklaşık 6 ay öncesinden tamamladı.

İş bitirme süresi 660 gün olan tesislerden yarı olimpik yüzme havuzunun çevre düzenlemesi ile birlikte tamamen bitirilerek geçici kabul aşamasına geldiğini dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çok amaçlı spor kompleksinin ise son rötuşlarının dışında bittiğini söyledi. Başkan Akman, “Tuşba ilçemizde bir ilk olma özelliği taşıyan yarı olimpik yüzme havuzumuzu tamamladık” dedi.

Zemin ile birlikte 4 kattan oluşan çok amaçlı spor kompleksinde ise ısıtma sisteminden komplekste bulunan salonların PVC kaplamalarına, çarpma panolarından boyasına kadar tüm işlerin bitirildiğini vurgulayan Başkan Akman, “Spor kompleksimizin sadece abonelik işlemleri gibi ufak tefek şeyler kaldı. Normal olarak 660 günde teslim edilmesi gereken spor tesislerimiz gerek bizim desteklerimiz gerekse yüklenici firmanın gayretleri ile 6 ay öncesinden bitirildi. Burada yaklaşık 200 gün gibi bir iş günü kazancımız oldu. Büyük çaba gösteren yüklenici firma ile işi takibini sağlayan tüm personelime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.