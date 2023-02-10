Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve belediye çalışanları, deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere nakdi yardım kampanyası başlattı.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve belediye çalışanları, deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere nakdi yardım kampanyası başlattı.

Belediye meclis üyeleri, belediye idarecileri ve personeli ile bir araya gelen Başkan Akman, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem nedeniyle afetzedelere gönderilmek üzere başlattıkları yardım kampanyası hakkında istişarelerde bulundu. Başlattıkları yardım kampanyasının tamamen belediyeden bağımsız gönüllülük esasına dayalı bir çalışma olduğunu söyleyen Başkan Akman, personelin kampanyaya destek verip vermemekte özgür olduğunu dile getirdi. Başkan Akman, “2011 yılında büyük iki deprem yaşayan bir il olarak depremzedelerin acısını en derin şekilde hissetmekteyiz. Üzüntümüzün tarifi yok. Onları en iyi biz anlarız, acıları acımızdır” dedi

Tuşba Belediyesi çalışanları olarak depremzedelerin yanında olduklarını ve yaralarını birlikte saracaklarını hissettirmeleri gerektiğini de vurgulayan Başkan Akman, “Haydi Tuşba gün bir olma günüdür, o da bugündür. Depremzedelerimiz için tek yürek olma günüdür. Bu vesile ile deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.