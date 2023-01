Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hizmet binasında kentteki yerel ve ulusal basın mensubu temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Akman, hizmet süresince hayata geçirilen projeleri anlattı. Hayata geçirdikleri projeleri gazeteciler aracılığıyla kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Başkan Akman, “Milletimizin bize verdiği yetki ve devletimizin emanet ettiği bütçeyle hizmet ediyoruz. Temel görevimiz liyakat ve ehliyetten ayrılmadan; şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla her kesime hizmet etmektir. Bu hizmetlerin kontrolle bir şekilde sizler aracılığıyla milletimize yansıyor. Gelişen ve yenilenen Tuşba için daha da çok çalışmamız gerekiyor. Personelimizle elimizi taşın altına koyarak her zaman daha iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Doğunun parlayan yıldızı, güneşin kenti Tuşbamızda insan odaklı projelerle her geçen gün hizmet defterimize yeni bir sayfa daha eklemekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Gazeteciler Gününüzü tebrik ederim” dedi.

Başkan Akman, daha sonra 4 yıl boyunca hayata geçirdikleri önemli projeler hakkında gazetecileri bilgilendirdi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.