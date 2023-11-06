Van’ın Tuşba Belediye Meclisi, İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılarını kınadı.

Tuşba Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu, Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturum ile başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Türkiye ve Filistin bayrakları üzerinde olan atkı ile salonda oturan Başkan Akman, gündem maddelerine geçmeden önce İsrail’in 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu çocuk, genç, yaşlı binlerce kişiyi şehit ettiğini vurgulanarak yaşanan vahşeti sert bir dille kınadı. Başkan Akman, “Biliyorsunuz, İsrail ve yandaşları Gazze’ye saldırıyorlar. Hastaneleri bombalayarak çoluk çocuk demeden katlediyorlar. Bu da yetmiyormuş gibi ABD ve ortakları uçak, savaş gemileri ve silah göndererek İsrail’e destek veriyor. Bu yüzden İsrail de ateşkese yanaşmıyor. ‘Demokrasi getireceğiz’ bahanesiyle nasıl Irak’ı yok ettiler. Nasıl Suriye’yi yok ettiler. Bugün de Gazze’de katliam yapıyorlar. Yapılan bu vahşeti kabul etmiyoruz. Rabbim onları kahrı perişan etsin” dedi.

AK Parti grubu adına bir açıklama yapan Sırac Ünlü ise terör devleti İsrail’in insanlık dışı saldırılarını hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Çocukları, kadınları şehit ediyorlar. Ama bunu bilsinler ki kazanan adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır. Filistin halkının yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu zulmü lanetliyoruz” diye konuştu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) grubu adına bir açıklama yapan Ayşe Minaz da, Filistin halkına yapılan insanlık dışı saldırıyı HEDEP grubu olarak kınadıklarını belirtti. İsrail saldırılarını, insanlığa yapılmış çok büyük bir saldırı olduğunun altını çizen Minaz, “Kadınlara, çocuklara yapılan vahşetin görüntüsünü biz hiçbir yerde kabul etmiyoruz. Dini, dili ve ırkı ne olursa olsun insan olduğu için değer vermemiz gerekir. Filistin halkının yanında olduğumuzu ve Filistin halkını buradan selamlıyoruz” şeklinde konuştu.

Partilerin grup başkan vekillerinin yaptıkları konuşmanın ardından; Başkan Akman, Tuşba Belediyesi ile tüm iştiraklerinde yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerinde İsrail menşeli ürünlerin alımı, satımı ve kullanımını durdurduklarını ifade etti.

Belediye meclisi daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçti.