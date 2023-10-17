Van’ın Tuşba Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısının son oturumunda, 2024 mali yılı bütçesi ile iş ve performans programları görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısının son oturumunda bütçe, iş ve performans programları görüşüldü. Partilerin grup sözcülerinin görüş ve önerilerinin ardından 2024 mali yılı bütçesi ile iş ve performans programları ayrı ayrı meclis üyelerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylamanın ardından 2024 mali yılı bütçesi ile iş ve performans programları, belediye meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Oylamanın ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Salih Akman, 520 milyon 781 bin 100 TL olan 2024 yılı tahmini bütçesi ile iş ve performans programlarının hayırlı olmasını diledi. ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla Tuşba ve Tuşbalılara hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Akman, “Her yıl olduğu gibi bu sene de yatırım ağırlıklı bir bütçe oluşturduk. Meclisimizce kabul edilen mali bütçemizin Tuşbamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bütçeyi onaylayan meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.