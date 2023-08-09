Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, yapımına başlanılan Tuşba AVM ve Ticari Yaşam Kompleksi’nin Van ve bölgeye hitap edeceğini ifade etti.

VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Tuşba Belediyesi yanındaki eski Et ve Süt Kurumu’nun yerinde yapılacak olan Tuşba AVM ile ilgili açıklamalarda bulundu. 38 bin metrekarelik bir alanda yapılacak olan Tuşba AVM’nin Van ve bölgeye hitap edeceğini ifade ederek, “Van’ın ve bölgenin en büyük alışveriş merkezi olacak olan Tuşba AVM’de yok yok. İki buçuk katlı olacak olan merkezin iki katı alışveriş en üst katı ise yiyecek ve içeceklerin olduğu hizmet katı olacak. İki tane bodrumdan oluşacak olan merkezin birinci bodrumu tamamen otopark olacak, ikinci bodrum ise yine yarısı otopark yarısı ise otomobillerin bakımının yapıldığı, yıkama aksesuarlarının bulunduğu hizmet alanı olacak. Yaklaşık 20 bin araç giriş çıkışının olacağı merkezimizde iki blok sadece turizm ve sağlık sektörlerine hizmet edecek. İçerisinde doktor ofislerinin, tur operatörlerin, uluslararası ithalat ve ihracat yapan firmaların ofisleri yer alacak. Yine içerisinde 300 yataklı, 5 yıldızlı bir otel olacak. İçerisinde kongre, toplantı ve çok maksatlı eğitim salonları yer alacak ve merkez tüm sektörlere, tüm kamu kurum ve kuruluşlara hitap edecek” dedi.

Tek gayelerinin Van’a hizmet olduğunu vurgulayan Kandaşoğlu, “Van’ı ticaret anlamında uluslararası arenaya taşıyacak, Van’ın tarihine, kültürüne, büyüklüğüne yakışır bir AVM olacak. Biz bu memlekete hizmet etmek istedik. Van’ı hak ettiği yere getirmek istedik ve bu gaye ile hizmetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuşba AVM’nin iki yıl içerisinde tamamlanacağını da sözlerine ekleyen Kandaşoğlu, “Hedefimiz, bu sene hafriyatını dökmek ve temelimizi atmaktır. Zemin iyileştirmesini yapacağız. Malum Van deprem bölgesi ve fay hattı üzerinde yer alıyor. Bizler de bunu düşünerek zemini 25- 30 metreye yakın fore kazık sistemi ile yapacağız. Fore kazık sistemi ile yere beton basacağız ki, hiçbir tehlike olmasın. Bu bir örnek olacak. Bu sene hedefimiz hafriyat işini bitirmek ve bahara da inşaatına başlamaktır. Biz kendimize güveniyoruz. İnşallah 1,5 -2 sene içerisinde bitireceğiz. Çok ciddi istihdamlar olacak. Van’ın vizyonu değişecek ve Van’ın kimliğine değer katacaktır diye düşünüyorum. Bu duygularla Tuşba AVM; Van’a, bölgeye, ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.