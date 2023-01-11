Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ’ın hedefinin dünyanın ilk 10 havacılık şirketi arasına girmek olduğunu açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ’ın hedefinin dünyanın ilk 10 havacılık şirketi arasına girmek olduğunu açıkladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Şirket politikaları, devam eden projeler ve yürütülen çalışmalara dair basın mensuplarını bilgilendiren Kotil, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Muharip Uçak, Hürjet ve Atak-2 helikopteri ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Kotil, TUSAŞ’ın üretimi olan Atak helikopterlerinden 74 adet teslim edildiğini ve Türkiye’deki ihtiyaçlar için 83 adetlik teslimat hedefinin olduğunu belirtti. 2023 yılında Filipinler’e 2, bir başka ülkeye de 2 helikopter teslimatının planlandığını anlatan Kotil, 5’incisinin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceği T70 genel maksat helikopterlerinden 2023 yılında toplam 12 adetlik teslimat gerçekleştirilmesi düşünüldüğünü kaydederek, “Sikorsky lisansı çerçevesinde üretimi yapılan T70 helikopteri için ilk aşamada 38 adetlik bir üretim gerçekleştirilecek ve ABD Kongresinden alınacak onayın ardından sayının 109’a ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Sikorsky projesinin devamı için girişimlerin sürdüğü bilgisine yer veren Kotil, TUSAŞ’ın çalışmalarını üretimin devam etmesine yönelik ilerlettiğini not düşerek, Atak helikopterinin ihraç edilecek yeni ülkede yerli olarak geliştirilen burun topunun da kullanılmasının amaçlandığını vurguladı. Ayrıca Kotil, Gökbey helikopterinde jandarmaya 3 adetlik teslimatın bu yıl gerçekleştirileceğini, 2 ve 3. helikopterlerin üretim hattındaki çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Hürjet dayanım testleri sonrası ilk uçuşunu yapacak

Hürjet projesinde gelinen son durumla ilgili bilgiler veren Kotil, Hürjet’te ilk uçuşunu yapacak olan prototip uçağın iniş takımlarının takıldığını, motorun da bu ay geleceğini kaydederek, Hürjet’in yaklaşık 10 bin parçadan oluşacağını ve dayanıklılık için üretilen prototip üzerinde statik testler gerçekleştirileceğini söyledi.

Çeşitli testler için uçuş yapacak uçağın aynısının üretildiğini vurgulayan Kotil, testlerin yapımıyla birlikte uçağın başına havada gelebilecek ihtimallerin yerde uygulanması için çalışma yapılacağını anlattı. Dayanım testlerinin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte Hürjet’in ilk uçuşunu yapmasını beklediklerini kaydeden Kotil, statik testlerin bu ay başlayacağını ve uçağa 30 farklı yükleme yapılarak 3 bin 500 farklı data toplanacağını not düştü. Kotil, Hürjet’te özellikle iniş takımı, kanadın gövdeyle bağlandığı kısım ve motorun bağlantıları gibi kritik noktalara yükleme yapılacağını belirtti.

MMU’nun yapısal unsurları tamamlandı

Milli Muharip Uçak (MMU) projesine dair detayları paylaşan Kotil, iniş takımları üzerine alınan Milli Muharip Uçağın ilk prototipinin tüm yapısal unsurları tamamlandığını ve uçağın motor entegrasyonu gerçekleştirildiğini söyleyerek, bugün itibarıyla uçağın hidrolik testlerine başlanacağını açıkladı.

Öte yandan Kotil, Atak-2 helikopterinde prototip çalışmalarında büyük oranda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Kotil, helikopterin orta gövdesinin teslim alındığını, iniş takımlarının şubat ayında üzerine alınmasının beklendiğini belirterek Atak-2 için ihtiyaç duyulan ve Ukrayna’dan temin edilen motorların yakın zamanda TUSAŞ’a ulaşacağını bildirdi. Kotil, TUSAŞ olarak hedeflerinin dünyanın en iyi ilk 10 havacılık şirketi arasına girmek olduğunu açıkladı.