Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren teröristlerin 23 Ekim sabahı kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi Selim Bıyık, “Şüpheli hareket sergilemediler, çok rahattılar. Çok normallerdi ama konuşma yoktu aralarında. Şüphe verecek hareketleri olmadı. Çantaları yanındaydı ikisinin de” dedi.

PKK üyesi Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek’in 23 Ekim sabahı Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlediği saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralanmıştı. Teröristlerin saldırının gerçekleştiği gün kahvaltı yaptıkları işletmenin sahibi Selim Bıyık, İHA muhabirine konuştu. Bıyık, “Sabah saatlerinde 09.30 ila 10.00 arası geldiler. Bir buçuk ila iki saat oturdular ve kahvaltı yaptılar. Sohbet etmediler hiç. Seslerini hiç duymadık biz. Durmadan WhatsApp’tan ve sosyal medyadan yazışıyorlardı. Şüpheli hareket sergilemediler, çok rahattılar. Çok normallerdi ama konuşma yoktu aralarında. Şüphe verecek hareketleri olmadı. Çantaları yanındaydı ikisinin de” ifadelerini kullandı.

Terör saldırısını haber aldıktan sonra şaşırdığını ifade eden Bıyık, “Fotoğrafı görünce oturduğum yerden kalkamadım. Çünkü beraber saatlerce oturduk burada. Net bir şekilde ikisini de gördüğüm için şok ve çok kötü oldum. Şaşırdım ve koşarak dükkana geldim” şeklinde konuştu.