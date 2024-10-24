Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan’ın naaşı, Kahramankazan Devlet Hastanesi’nden askeri törenle alındı.

TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2’si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Teröristlerce aracı gasp edilerek şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan’ın naaşı, Kahramankazan Devlet Hastanesi’nden askeri törenle alındı. Düzenlenen askeri törene Arslan’ın ailesi, sevdikleri ve yakınları katıldı. Şehit taksi şoförü Murat Arslan’ın cenazesi, Kahramankazan’da bulunan Ulu Cami’de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.