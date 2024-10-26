Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan’daki tesislerine gerçekleştirdikleri bombalı saldırıda etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetlerine, ailelerinden alınan örneklerle DNA testi yapılarak teşhis edilmeleri sağlanacak.

23 Ekim’de, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ yerleşkesine gerçekleştirdikleri bombalı saldırısında etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristler ’Rojger’ kod adlı Ali Örek ile ‘Asya Ali’ kod adlı Mine Sevjin Alçiçek’in cesetleri Adli Tıp Kurumuna getirilerek otopsi yapılmıştı. Teröristlerin DNA teşhisinin yapılması ve cesetlerinin teslim edilmesi için ailelerinin Ankara’ya geleceği öğrenildi. Hainlerin cenazelerinin 15 gün içerisinde teslim alınmaması durumunda ise kimsesizler mezarlığına defnedileceği aktarıldı.