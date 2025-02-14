Ankara’da TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla yaralanan Samsunlu tekniker İlker Şahin’in(26) tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan İlker Şahin, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’a iadeyi ziyarette bulundu.

23 Ekim 2024 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye (TUSAŞ) yapılan hain terör saldırısında 7 kişi şehit olmuş, 22 kişi yaralanmıştı. Saldırıda yaralanan İlker Şahin, kaldırıldığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara’ya giderek, İlker Şahin ve ailesine moral ziyaretinde bulunmuştu.

Hastanede tedavisi başarıyla tamamlanan Termeli İlker Şahin beraberinde babası Mustafa Şahin ile birlikte Başkan Şenol Kul’a iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Gazi İlker Şahin, Belediye Başkanı Şenol Kul’un kendisini tedavi sürecinde hastanede ziyaret ettiğini belirterek, yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. Bu süreçte Başkan Kul’un kendisini hiç yalnız bırakmadığını belirten Şahin, "Bizi yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

"Sağlıklı gördüm, mutlu oldum"

Belediye Başkanı Şenol Kul, İlker Şahin’in hain terör saldırısında yaralandığını, kendisini yalnız bırakmamak için tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini, sonrasında da sürekli olarak tedavi sürecini takip ettiğini söyledi. Başkan Kul, "İlker kardeşimizi sağlıklı, güler yüzlü görünce çok mutlu oldum, duygusallaştım. Terör örgütlerine istediklerini vermemek için kahraman askerimiz gerekenleri yapıyor. Güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Biz de üzerimize düşen konularda sizlerin yanınızdayız. Rabb’im devletimize zeval vermesin. Bundan sonraki yaşantınızda sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum" diye konuştu.