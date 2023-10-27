Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) birinci olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Dr. Aytaç Bülent Kuku’ya Fakülte Dekanı Ali Beytur tarafından plaket takdim edildi.

2023 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1.’likle mezun olan Dr. Aytaç Bülent Kuku, 2023 Sonbahar Tıpta Uzmanlık Sınavı Klinik Bilimler Dalı’nda Türkiye birincisi oldu.

Kuku’yu tebrik eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, “Doktor Aytaç Bülent KUKU çok sevdiğimiz, takdir ettiğimiz bir öğrencimiz. Altı yıl önce ilk sırada tercih ettiği ve birinci sırada kazandığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden yine birinci olarak mezun oldu” dedi.

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sonrası tüm olumsuzluklara rağmen yaklaşık 25 bin doktorun katıldığı TUS’da Türkiye birincisi olarak üstün bir başarı gösteren Dr. Bülent Kuku’yu tebrik eden Beytur, “ Bundan sonraki hayatında başarılarının devamını diler, memleketimize faydalı bir hekim olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

Dr. Aytaç Bülent Kuku ise, “Türkiye’nin en zeki, en çalışkan ve en donanımlı insanlarının katıldığı Tıpta Uzmanlık Sınavı Eğitimi Giriş Sınavında başta fakültem olmak üzere içinde çocukluğumun geçtiği Üniversitemi ve doğduğum şehir olan Malatya’yı en güzel şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Klinik bilimler Türkiye 1’incisi olmamda emeği geçen, bu meslekte insanlara faydalı olmayı gaye edinerek mutlu olabileceğimi öğreten, her zaman çok çalışkan ve çok bilgili olmayı tembihleyen tüm Hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu başarıyı nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum. Bu başarıya benimle birlikte sevinen, benim için en güzelini isteyen herkese ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dekan Beytur, bu başarısından dolayı TUS birincisi Dr. Bülent Kuku’ya plaket takdim ederek başarılarının devamını diledi.