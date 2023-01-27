Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ’turuncu’ kodlu uyarıda bulunduğu turizm şehri Antalya’da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili dev dalgalara teslim oldu. Dalgaların boyunun falezlere kadar yükselirken, o anlar onlarca turist ölümsüzleştirdi.

Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ’turuncu’ kodlu uyarıda bulunduğu turizm şehri Antalya’da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili dev dalgalara teslim oldu. Dalgaların boyunun falezlere kadar yükselirken, o anlar onlarca turist ölümsüzleştirdi.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, şehir merkezinde ve batı ilçelerinde metrekareye 100 kilograma kadar ulaşması beklenen yağış ile doğu ve güneydoğu yönlerden 50 ile 75, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre kuvvetli fırtına nedeniyle turizm şehri Antalya için ‘turuncu’ kod uyarısında bulundu.

Beklenen fırtına sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kaleiçi Yat Limanı’nda falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Liman içindeki tekneler sahipleri tarafından sabitlendi, önlemler alındı. Dev dalgalar falezleri aşındırırken, yerli ve yabancı turistler dalgaları fotoğraf karelerinde fon olarak kullandı. Yat limanını dalgalardan koruyan dalgakıran ise fotoğraf ve özçekim yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Dalgakıranın üzerinden aşan dalgalara aldırmayan yerli ve yabancı turistler fenere doğru ilerledi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de dev dalgalara teslim oldu. Plajı kaplayan dalgalar arasında vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

"Fırtınalı havayı seviyorum"

Sahile bisikletiyle inen Ayşe Akpınar, “Bu havaları seviyorum. Dalgaları ve denizi izlemeye geldim çok keyifli. Hava rüzgarlıda olsa bisiklete bindim. Zorlandım ama güzel bir gün” dedi.

"Geçen yıl teknem battı"

Teknesini sağlamlayan balıkçı Hakkı Boyacı, “Geçen yıl fırtınadan dolayı teknem parçalandı. Bu yol o nedenle çok iyi bağlıyorum. Fırtına başladı, daha da artacaktır. Bu dalga daha dalgakıranı aşacak. Yapacağımız tek şey daha fazla önlem almak “dedi.