Muğla’nın ihracat ürünü olan yaş sebze ve meyve üretiminde Turunçgilde pestisit kalıntısı ile mücadele eylem planında ‘Turunçgil unlu biti’ zararlısı ile mücadele için biyolojik mücadele yöntemleri kullanılıyor. Bu sayede tarımda ihracat hacminin ve gelirlerinin de ciddi oranda artırılması hedefleniyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerindeki Turunçgil bahçelerinde faydalı böcek salımı yapıldı. Unlubit zararlısına karşı mücadele için avcı böcek olarak bilinen (predatör) Cryptolaemus montrouzieri ve parazitoit Leptomastix daktilopii isimli faydalı böcekler bahçeye salınarak kalıntısız meyve üretimi için önemli bir adım atıldı.

500 dekar Turunçgil bahçesinde biyolojik mücadele

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Bakanlık tarafından yürürlüğe geçirilen Eylem Planı çerçevesinde Muğla’daki toplam 500 dekar yaş sebze ve meyve bahçesinde ‘Turunçgillerde Pestisit Kalıntısı İle Mücadele’ projesini hayata geçirdi. Muğla’da üretilerek ihracata da verilen yaş sebze ve meyvelerde pestisit kalıntısını ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan proje ile Turunçgil unlu biti zararlısı konusunda biyolojik mücadele yöntemleri kullanılıyor ve zararlı organizmalara karşı doğal düşmanlar devreye sokuluyor.

2023 yılının ilk altı ayında 102 milyon ihracat geliri

Muğla tarımında biyolojik mücadele dönemini başlattıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bu yöntemle zararlıları tümüyle yok etmeyi değil, tarım zararlısını ‘Ekonomik zarar eşiğinin’ altında tutmayı hedeflediklerini anlattı. Kimyasal pestisitlerin çevrede kalıntı bıraktığını, yeraltı sularına sızdığını ve dirençli böcek türlerinin oluşumuna katkıda bulunduğunu söyleyen Saylak, “Bugün dünyanın en önemli çevre sorunlarının başında gıda ve su güvenliği geliyor. Ayrıca iklim değişikliğinin toprak, ormanlar, biyoçeşitlilik ve su kaynaklarına etkisi; kaynaklarımızı korumanın ötesinde sürdürülebilir yönetmenin ve yenilikçi çözümlerle günümüz şartlarına hızla uyum sağlayabilmenin altını çiziyor. Bakanlığımızın bu sene hayata geçirdiği eylem planları gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarıma yönelik entegre zararlı yönetimi için gerekli olan bilgi ve teknolojilerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor” dedi.

Muğla’da 2022 yılında yaklaşık 105 bin dekarlık bir alanda 360 bin 674 ton turunçgil üretimi gerçekleştirildiğini, 2023 yılının ilk altı ayında ise toplam 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldığını kaydeden Saylak, toplam 102 milyon dolar gelir sağlanan bu ihracatın 5 bin 700 tonunu narenciye ürünlerinden elde ettiklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bahçelerinde biyolojik mücadele yapan üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın biyolojik mücadele destek ödemesinden de yararlanabildiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan uzmanlar, söz konusu zararlılara karşı üreticileri uyararak yaş sebze ve meyve bahçelerinde yabancı ot temizliğine ve budama kurallarına özen gösterilmesi gerektiğini hatırlattı. Ayrıca bitkilerin yaşadığı alanların güneş almasının ve hava akımı olmasının önemine de değinildi.