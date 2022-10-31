Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turunçgil Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "Mersin'de Turunçgil" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması ödül töreni İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih BURĞUT ve Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal KAÇMAZ'ın katılımlarıyla Yenişehir Şevket Pozcu Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.

Resim dalında 40 özel öğrenciye, şiir ve kompozisyon dalında 9 lise ve ortaokul öğrencisine ödüllerinin verildiği törende Fatih BURĞUT, " Bölgemizin en büyük turunçgil yetiştiricisi ve ihracatçısı olarak ilimizin buna sahip çıkması, evlatlarımızın bu farkındalıkla yetişmeleri çok önemli. Bu anlamda "turunçgil" temasıyla düzenlediğimiz bu yarışma gençlerimizde, vatandaşlarımızda farkındalık oluşturması açısından kıymetlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmada bizlerle işbirliği kurarak desteklerini esirgemeyen Turunçgil Konseyi'ne, emeği geçen tüm meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerime yürekten teşekkür ediyor, derece alan evlatlarımızı da tekrar içtenlikle tebrik ediyorum. Daha yaşanabilir bir doğayı eğitimle, farkındalıkla, emekle hep birlikte sağlayacağız." dedi.