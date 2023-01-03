Kastamonu’da evinim garajında turşu bidonu ve kavanozlara zulaladığı 1,5 kilogram kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.

Kastamonu’da evinim garajında turşu bidonu ve kavanozlara zulaladığı 1,5 kilogram kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu’nun merkez ilçesinde S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliye ait araç ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada traktör garajında turşu bidonu ve kavanozlara zulalanmış halde 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.