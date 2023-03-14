Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 5 yıl önce kurulan ve AXA Sigorta Efeler Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği Erkek Voleybol Takımı (TÜRŞAD), hafta sonu İzmir’de Altekma’ya konuk olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü’nün erkek voleybol takımı, 19 Mart Pazar günü saat 16.00’da İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda Altekma Voleybol Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Ege bölgesi ve özellikle İzmir’de yaşayan Adilcevazlılara çağrıda bulunan TÜRŞAD Spor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, “Sevgili Adilcevaz’li hemşerilerimiz, bugüne kadar başarı ile taşıdığımız voleybol başarımızı 19 Mart Pazar günü saat 16.00’da İzmir’de, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda taçlandırmak istiyoruz. Sizlerin moral desteğinizi bekliyoruz. İzmir ve çevre il ve ilçelerde ikamet eden tüm hemşerilerimizi pazar günü Altekma Voleybol Spor Kulübü ile yapacağımız karşılaşma için spor salonuna bekliyoruz” dedi.