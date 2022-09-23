Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) için 25’inci dönem başkan adaylığını ortaya koyan Ali Bilir, Ağrı’da acente sahipleriyle bir araya geldi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) için 25’inci dönem başkan adaylığını ortaya koyan Ali Bilir, Ağrı’da acente sahipleriyle bir araya geldi.

TÜRSAB’da birçok ihtisas ve komitelerde görev yapan 24’üncü Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, TÜRSAB’ın 25’inci dönem başkan adayı olduktan sonra il il gezerek acente sahipleriyle bir araya gelmeye başladı. Ziyaretleri çerçevesinde Ağrı’ya da gelen Bilir, bir araya geldiği acente sahiplerine seçimi kazandıktan sonra yapmayı hedeflediği plan ve projelerden bahsetti.

15 yılı aşkın süredir seyahat acenteciliği mesleğinin her kademesinde görev yaptığını dile getiren Bilir, “TÜRSAB’ın bundan önceki talihsizliği daha önce hiç seyahat acenteleri tarafından yönetilmemesi. Hep belli kesimlerden gücü olan ya da seyahat sektörünün içinde bir süre bir alanda kendini güçlendirmiş olan kişiler, ekonomik güç mevzusunu ön plana alarak ve bu kurumu sanki ekonomik gücü yüksek olanlar yönetebilir algısı pompalanmış. Bizim acentelerimiz uçak bileti satarak geçimini sağlıyor. Bu devlete vergi ödüyor, istihdam sağlıyor, kirasını ödüyor. Karşınızdaki insanlar da sizin gibi insanlar. Siz kapılarınızı aşındırıp, gidip bu dertlerinizi anlatmadığınız zaman kimse size yanaşmaz, uzaktan bakar. Dolayısıyla bizim mesleğimizi yapan arkadaşların bu sektörde olması lazım. TÜRSAB’ın illeri tanıtması için devleti de işin içine çekmesi lazım. Bunu yapabilmek içinde devletle barışık olmak zorundasın. Siyasi görüşümüz farklı olabilir, bunlar çok başka şeyler ancak devlet tektir. Meclisteki tüm milletvekilleri farklı partilerden. Devletle kavga ederken siyasetle kavga ediyorsunuz. Biz kendi kabinemizi oluşturacağız içeride. Bu devletle birlikte ortak çalışabilecek kabine olacak. İnşallah göreve geldiğimiz zaman bu yapıyı oluşturacağız” ifadelerine yer verdi.